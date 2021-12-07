افتتاح فندقي القوات المسلحة بالأقصر وأسيوط بعد انتهاء «التطوير الشامل»

افتتحت القوات المسلحة، فندقي الأقصر وأسيوط لضباط القوات المسلحة «جويل» وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بهما بما يتماشى مع أحدث المعايير الفندقية العالمية، حيث تعد تلك الفنادق من أعرق الأماكن الخدمية لأبناء القوات المسلحة بصعيد مصر، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

وروعي في تنفيذ أعمال التطوير الخاص بفندق القوات المسلحة بالأقصر «جويل» أن يكون التصميم على الطراز الفرعوني تماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بمحافظة الأقصر باعتبارها أهم المدن الأثرية العالمية فضلاً عن موقعه المتميز الذي يتوسط المسافة بين معبدي الأقصر والكرنك ويحظى بإطلالة مباشرة على معبد حتشبسوت.

كما روعي في أعمال تطوير فندق القوات المسلحة بمحافظة أسيوط «جويل»، أن يتمّ تصميمه وفقاً لأحدث الإنشاءات الهندسية الفندقية المتطورة إضافة إلى مراعاة كل العناصر والمظاهر الجمالية التي تبعث البهجة لجميع المترددين عليها.

حضر مراسم افتتاح فندق ضباط القوات المسلحة بالأقصر، أستاذ دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمرافقة مساعد وزير الدفاع وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، كما حضر افتتاح تطوير فندق ضباط القوات المسلحة بمحافظة أسيوط عددًا من قادة القوات المسلحة.

وفى إطار الحرص على نشر الوعي الفني اللائق لأبناء الصعيد نظمت إدارة نوادي وفنادق ضباط المسلحة «مهرجان الصعيد للأغنية العربية»، وذلك بمختلف نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بمحافظات الصعيد، تمّ تقديم عدد من الأغاني الوطنية والفقرات الفنية المميزة التي لاقت إعجاب الحضور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتعظيم دور مؤسساتها الخدمية وتقديم خدمة ترفيهية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.