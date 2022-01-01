القوات المسلحة تنفذ 41 تدريبا مشتركا في 2021: 29 «داخلي» و12 «خارجي»

أصدرت القوات المسلحة، تقريرين معلوماتيين «إنفوجراف» بشأن حصاد التدريبات المشتركة التي أجرتها القوات المسلحة داخل وخارج حدود الوطن خلال عام 2021.

وقالت القوات المسلحة، في تقريريها، إنه جرى تنفيذ 41 تدريبًا داخل وخارج حدود الوطن، بينها 29 تدريبًا داخليًا، و12 تدريبًا خارجيًا.

وعدّدت القوات المسلحة، في الإنفوجرافين، التدريبات التي جرت خلال عام 2021، موضحة أن من بينها 10 تدريبات أجريت داخل حدود الوطن مع دولة فرنسا، بإجمالي 5 تدريبات جوية بإحدى القواعد الجوية المصرية، و4 تدريبات بحرية عابرة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، والتدريب البحري «كليوباترا 2021» بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى تنفيذ تدريب «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة بقاعدة محمد نجيب العسكرية، و5 تدريبات بحرية عابرة مع الجيش الأمريكي في البحر الأحمر، وتدريب لعناصر القوات الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وأشارت إلى تنفيذ مصر وروسيا تدريب «جسر الصداقة 4» البحري، وتدريب «حماة الصداقة 5» بمشاركة قوات المظلات.

كما جرى تنفيذ تدريب بحري عابر بين مصر والهند بالبحر المتوسط، وتدريب جوي بإحدى القواعد الجوية المصرية، وتدريب بحري عابر بين مصر وإيطاليا بالبحر المتوسط، وتدريب «حارس الجنوب – 1» بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وتدريبين بحريين عابرين بالبحر المتوسط بين مصر واليونان، و3 تدريبات بحرية عابرة بين مصر وإسبانيا، وتدريب دفاع جوي بين مصر وباكستان، حمل اسم «حماة السماء 1».

ولفتت القوات المسلحة، إلى أن التدريبات التي جرت خارج الحدود المصرية بمشاركة القوات المسلحة المصرية، ضمت 3 تدريبات مع دولة الإمارات تحت مسمى «زايد 3»، واشتملت على تدريب بحري، وتدريب جوي، وتدريب بمشاركة القوات الخاصة.

وأوضحت أنه جرى تنظيم تدريب جوي بإحدى القواعد الجوية اليونانية بالتعاون بين البلدين، وتدريب «بطليموس 2021» بدولة قبرص، وتدريب «العقبة 6» بدولة الأردن.

وأشارت إلى تنفيذ تدريبين مع دولة السودان، أولهما التدريب الجوي «نسور النيل 2» بقاعدة مروى الجوية بالسودان، وتدريب شامل «حماة النيل» بدولة السودان.

واشتمل الإنفوجرافان، على التدريب البحري بمشاركة 13 دولة بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط، وتدريب «طويق 2» وهو تدريب جوي بمشاركة 7 دول عربية بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية، وتدريب «هرقل 21»، وهو تدريب قوات خاصة بمشاركة مصر واليونان والسعودية والإمارات باليونان.

وأوضحت أن التدريبات تضمنت تدريب ميدوزا 11، وهو تدريب بحري جوي بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات باليونان.