التضامن: 3 ملايين جنيه إيرادات معرض «ديارنا» للأثاث المنزلي في المنيا

قال عادل البكساوي، مستشار وزارة التضامن للتسويق، إن إيرادات معرض «ديارنا» بمحافظة المنيا تخطى 3 ملايين جنيه، منذ افتتاحه في الثاني من شهر يناير الجاري، بمشاركة 63 عارضًا، لافتا إلى أن معرض «ديارنا»، بالتعاون مع عدد من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط، والأسر المنتجة، حيث يضم منتجات الحرف اليدوية والأكسسوارات والأرابيسك، ومنتجات نحاسية، وكذلك المفروشات التي يحتاجها المنزل.

وأضاف البكساوي لـ«الوطن»، أن معرض «ديارنا» يضم مختلف أنواع الأثاث سواء المودرن أو الكلاسيكي، وتصميمات عصرية للشباب، وألوان جذابة لغرف الأطفال، وجميعها محلية الصنع، لدعم الاقتصاد المحلي.

مضاعفة إقامة المعارض والعارضين على مستوى الجمهورية

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادي وتحقيق مزيد من الإنتاج من خلال الاهتمام بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على مضاعفة إقامة المعارض والعارضين على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام بكل محافظات الجمهورية.

توفير قروض متناهية الصغر للأسر المنتجة

وأكدت القباج، على رعاية وتوفير الدعم للأسر المنتجة، ورفع مهاراتهم وتسويق منتجاتهم الحرفية، إلى جانب توفير القروض متناهية الصغر لهم، لتوفير فرص عمل لهم.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يتم تطوير مهارات العاملين من خلال مراكز الأسر المنتجة البالغ عددها 420، بجانب 71 مركز تكوين مهني، مؤكدة أن شعار المعرض «من بيتنا لبيتك».

ويسعى المعرض لتقديم منتجات يدوية وتراثية محلية الصنع لترشيد نفقات الزواج من خلال تكلفة الصنع المعقولة، وإتاحة آفاق تسويقية لصناع الأثاث، وتحريك الاقتصاد المحلي.