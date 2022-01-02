افتتاح معرض «ديارنا» للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل في المنيا

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بعد قليل، معرض «ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل» في محافظة المنيا، الذي يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي ويستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني، ومدينة الأثاث بدمياط، ومن الأسر المنتجة: منتجات الحرف اليدوية من المفروشات، الاكسسوار المنزلي، الكليم، السجاد، الصدف، والنحاس من حرفيي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج.

دعم حكومي للصناعات الصغيرة

ويأتي المعرض في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها.

ويقام المعرض في استراحة المحافظ بكورنيش المنيا، ومن المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، والدخول مجانا مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

من بيتنا إلى بيتك

وانطلق معرض «ديارنا» لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل صغار الصنّاع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية «من بيتنا إلى بيتك».

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة، على تنظيم معارض للجمعيات التعاونية، إيمانا منها برسالة الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.