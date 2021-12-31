صناع الخير: ميزانية الحرف التراثية واليدوية لدينا تصل لـ20 مليون جنيه في 2022

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن 2021 كان عاما مليئا بالتنمية والرخاء في الريف المصري، وتضافر جهود حقيقي بين المنظمات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أصبحت تشمل كل المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة ونور حياة والمبادرات الخاصة بتحديد النسل: «القطاع الخاص دعمنا في كل المبادرات واستفاد الملايين من الأسر من هذه المشروعات، وسيتم افتتاح 40 بيت من البيوت التي تضررت من السيول في فبراير، وسندشن تطوير الحرف اليدوية والتراثية في 12 قرية بغرب سهيل ونصر النوبة وكوم إدفو وكوم إمبو».

زمزم: نعمل على توطين التنمية المستدامة في الصعيد

وأضاف زمزم خلال لقاء على القناة الأولى، في حصاد 2021، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بالانتقال بالريف المصري إلى الاستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ المشروعات على الأرض، حيث شارفت على الانتهاء من دراسة بعض المشروعات في قنا والأقصر وأسوان: «في نهاية 2022 سنصل إلى ضخ 20 مليون جنيه كميزانية للحرف اليدوية والتراثية وتسويقها، وصندوق تحيا مصر سيوفر ما يقرب من 200 مليون جنيه بالتعاون مع القوات المسلحة لإتاحة عرض منتجات الصعيد في العاصمة الإدارية».

الكشف على الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: «سنبدأ العمل على مبادرة من أجل صحة أطفالنا طوال الترم الثاني، وسنجري الكشوفات والفحوصات وسنلتقي أولياء الأمور، ونوزع بعض المطبوعات والمنشورات بالأكل السليم والصحي، ونجرى فحوصات أمراض القلب والتقزم والأنيميا والعظام».

وأردف مصطفى زمزم: «سيشارك معنا مجموعة من أطباء مستشفى أبو الريش وقصر العيني وعين شمس وفريق من جامعة جنوب الوادي بقنا لوضع استراتيجية مستمرة للحفاظ على صحة الطلاب، وفقا لما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي».