القومي للمرأة ينعى تهاني الجبالي: التاريخ لن ينسى نضالها ضد الإرهاب

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى، القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة سابقا، التي وافتها المنية اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لوفاة القاضية الجليلة تهاني الجبالي، قائلة: «فقدت مصر اليوم، رمزا عظيما من رموز القضاء المصري، وأول قاضية مصرية، وصاحبة أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية هي المناضلة القاضية تهاني الجبالي التي رحلت عن عالمنا تاركة تاريخا حافلا ومشرفا من النضال دفاعا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية، ولن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب».

وتابعت: «يتقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».