وفد من المحامين وكلية الحقوق في استقبال جثمان تهاني الجبالي بطنطا

تشيع جنازة المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، ظهر اليوم الأحد، بمسقط رأسها بمنطقة عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وسط مشاركة عدد من أقاربها وأفراد أسرتها وقيادات المحافظة، عقب أداء صلاه الجنازة بعد صلاة الظهر، تمهيدا لدفنها بمقابر الأسرة.

تشييع جنازة تهاني الجبالي بعد صلاة الظهر

ووافت المستشارة تهاني الجبالي المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب إصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 سنة، ونُقلت إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج.

مشاركة محافظ الغربية وقيادات الجامعة في الجنازة

وكشفت مصادر من داخل ديوان محافظة الغربية، أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الإقليم وعدد من أعضاء نقابة المحامين وأعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة طنطا، سيشاركون في مراسم تشييع جنازة المستشارة الراحلة ووداعها إلى مثواها الأخير.

عزاء المستشارة تهاني الجبالي في مسقط رأسها

وأفادت مصادر داخل مديرية أمن الغربية عن دفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة مدعومة بالدوريات الشرطة لتأمين مراحل سير الجنازة بمداخل ومحيط منطقة عوارة، التابعة لحي ثان طنطا، منعا للزحام وتيسيرا للحركة المرورية.

الجدير بالذكر أن المستشارة تهاني الجبالي الراحلة طالبت ببطلان الوثيقة الدستورية التي صدرت باسم «دستور 2012»، والتي شملت تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما اعتبرته في دعوى حركتها انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا.