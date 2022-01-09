حريق في منزل سهير رمزي.. والفنانة تكشف تفاصيل الحادث

تعرض منزل الفنانة سهير رمزي لحريق صباح اليوم وذلك بسبب دفاية متواجدة داخل المنزل حسبما كشفت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حريق فى منزل سهير رمزي

وقالت سهير رمزي عن تفاصيل الحادث :«قومنا الصبح لقينا فيه حريق كبير فى الدور الأول من المنزل، ودا كان بسبب فيشة الدفاية الموجودة وسببت خساير كتير ولسه لحد دلوقتى بيطفوها».

وطمأنت الفنانة سهير رمزي جمهورها قائلة «احنا الحمد لله بخير ودى أهم حاجة.. الحمدلله إنها جت على أد كدا».