شعبة الخضر تحذر من شراء 6 أصناف ضارة بالصحة.. منها العنب والبامية

حذرت شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، من شراء المواطنين لـ«المشمش والخوخ والتين والعنب والبامية والبازلاء» المتداولة في أسواق الجملة والتجزئة، مؤكدة أنها ضارة بالصحة، كما أعلنت عودة أسعار البطاطس إلى معدلاتها الطبيعية ليباع 3 كيلو بـ10 جنيهات وسط وفرة في المعروض من الخضر والفاكهة، ولا سيما للمحاصيل الشتوية التي تباع بأسعار مناسبة.

شبعة الخضر والفاكهة تحذر من شراء فواكه وخضروات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العنب المستورد من الخارج غير ناضج ويتعرض لعمليات الشحن والنقل وعمليات التخزين غير المناسبة مما يجعله غير مطابق، بالإضافة إلى باقي الأنواع من الفاكهة المستوردة مثل المشمش والخوخ والتين، أما فيما يتعلق بالبامية والبازلاء فهي مزروعة في غير أوانها وتتعرض لمعالجات كيميائية تؤدى في النهاية إلى الإضرار بصحة الإنسان.

وطالب النجيب، المواطنين بشراء الخضر والفاكهة الخاصة بالموسم، مثل البرتقال والجوافة واليوسفي، وكافة أصناف الخضر الورقية كسبانخ والبقدونس والكابوتشي والجرجير والقلقاس.

وفرة في المحاصيل الشتوية

وتابع النجيب، أن هناك وفرة في المعروض من الخضر والفاكهة من المحاصيل الشتوية، مما يؤدي عودة هذه المحاصيل إلى معدلاتها الطبيعية، موضحًا أن تراجع سعر البطاطس جاء بشكل تدريجي منذ نهاية العام الماضي.

وأضاف النجيب، أن الأسواق تشهد استقرار أسعار السلع الإستراتيجية للخضر طماطم والبصل والبطاطس دون زيادة في الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لدخول هذه المحاصيل الشتوية إلى الأسواق.

وأوضح، أنه يباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ3 جنيهات، فيما استقرت أسعار البرتقال بـ4 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والسبانخ بسعر 4 جنيهات والقلقاس بـ4 جنيهات و3 كيلو بطاطس بـ10جنيهات والطماطم 4 كيلو بـ10 جنيهات.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن مصر تحقق الأمن الغذائي حاليًا، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات.