أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي: «الحمدلله إحنا بخير»

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن أول فيديو من حريق منزلها، صباح اليوم، بسبب الدفاية الموجودة في الدور الأول من المنزل.

أول فيديو لحريق منلز سهير رمزي

ونشرت سهير رمزي الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، وظهر فيه الحريق يلتهم أجزاء كبيرة من المنزل، وعلقت عليه: «الحمدلله إحنا بخير، وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا».

حريق منزل سهير رمزي

يذكر أن الفنانة سهير رمزي كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تعرض منزلها لحريق صباح اليوم، بسبب الدفاية الموجودة في الدور الأول من المنزل، وكشفت عن أن المنزل تعرض لخسائر، ولكنهم بصحة جيدة: «الحمدلله إننا بخير، دي أهم حاجة».

يذكر أن سهير رمزي، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسلها الجديد «القاتل الذي أحبني»، وتشارك فيه بجانب هاني رمزي ولقاء سويدان وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد من الفنانين، من إخراج عمرو عابدين.