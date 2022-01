العاصفة الثلجية في باكستان.. أودت بحياة 21 شخصا والثلج غير مسبوق (فيديو)

تعيش الدول حالة عنيفة من تقلبات الجو والظواهر الطبيعية بسبب تفاقم الاحتباس الحراري، ما نتج عنه تطرفا مضاعفا لظاهرة تغير المناخ، وأصبحت الظواهر «المناخية المتطرفة»، والتي تتمثل في موجات الحر الشديد، والفيضانات المدمرة هي القاعدة الجديدة على كوكب الأرض وليس استثناء، وفقا لتقرير حالة المناخ الذي صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 2021، أن العالم يتغير أمام أعيننا.

ونرصد في هذا التقرير آثار تلك التغييرات المناخية، حيث لقي 21 سائحًا، في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، مصرعهم جراء انخفاض حرارة أجسامهم بعد أن علقوا في سياراتهم إثر تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتساقط الثلوج بغزارة.

وفي رسالة عبر الفيديو، أعلن وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، أن بين 16 و19 شخصًا على الأقلّ لقوا حتفهم داخل سياراتهم، مضيفًا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين، موضحًا أن السلطات بباكستان طلبت من السكان المحليين مساعدة السياح وتقديم الطعام والبطانيات.

فيما أعلنت السلطات الباكستانية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الثلجية في مدينة موري الجبلية بإقليم البنجاب شمالي باكستان إلى 21 سائحًا.

وأفادت أن أفرادا من الجيش الباكستاني وقوات مسلحة مدنية أخرى لعمليات الإنقاذ في موري بعد مصرع 21 سائحا على الأقل في سياراتهم بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن صدمته وغضبه، وكتب على حسابه على «تويتر»، «أن تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق واندفاع أشخاص تنقّلوا بدون أخذ أحوال الطقس في الاعتبار، شكلًا مفاجأة لإدارة المنطقة، متابعًا «أمرت بإجراء تحقيق وسأتخذ إجراءات صارمة لضمان منع حدوث مآس مماثلة».

