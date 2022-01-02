مركز تغير المناخ: نهاية موجة الطقس السيئ اليوم واستمرار الشبورة

قال الدكتور محمد فهيم مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الموجة الحالية من الطقس السيئ والأمطار، من المتوقع أن تكون نهايتها اليوم الأحد، لكن هطول الأمطار قد يستمر على الساحل الشمالي وبعض المناطق في سيناء.

الشبورة المائية تصل في بعض المناطق لضباب كامل

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أن الشابورة المائية صباحا وصلت إلى مرحلة الشبورة في بعض المناطق، وعلى الطرق السريعة تظهر الشبورة المائية بكثافة، ومن المتوقع أن تستمر على مدار اليومين المقبلين، «الشبورة المائية بتصل في بعض المناطق للضباب الكامل وانعدام الرؤية».

نشاط محدود للرياح على مناطق الساحل الشمالي

وأوضح أنه يجب على الفلاحين متابعة وفحص الزراعات خلال الأيام المقبلة، للتدخل حال ظهور أيا من الأمراض على الفول البلدي أو القمح أو البنجر، فهي محاصيل تحتاج دائما إلى فحص دقيق خلال الأيام المقبلة، «فيه نشاط محدود للرياح وقد تنشط أحيانا على مناطق الساحل الشمالي وتكون نشطة أحيانا وفي فترات متقطعة على مناطق جنوب الصعيد».