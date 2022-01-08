رئيس «معلومات تغير المناخ» يوضح سبب الشبورة الكثيفة

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سبب الشبورة الكثيفة التي تمر بها البلاد هذه الأيام، والتي وصلت لمرحلة الضباب الكامل، موضحاً أنها نتيجة عدد من الظروف المناخية الراهنة المرتبطة بفصل الشتاء الحالي في مصر، ومحذرًا من السفر أو التنقل خلال وجودها.

وقال «فهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشبورة في مصر يزداد ظهورها مع بداية فصل الشتاء، كما تظهر في أوقات متفرقة خلال فصل الشتاء وبداية الربيع، وهي عبارة عن سُحُب منخفضة قريبة من سطح الأرض، مؤكداً على أن سبب الشبورة الكثيفة يعود لبخار الماء في الغلاف الجوي، حيث تتكون بسبب سكون الرياح مع توفر كمية كافية من بخار الماء في الجو، فضلاً على انخفاض درجة مع وجود حرارة منخفضة على الأرض أو الطبقات السفلى من الغلاف الجوي.

توقعات بموعد اختفاء الشبورة الكثيفة

وعن أسباب تشكّل الشبورة الكثيفة هذا الأسبوع، أوضح أنه بسبب اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي ساعد في تمدد الشبورة بتلك الكثافة، ومن المتوقع زوال المرتفع الجوي واختفاء الشبورة منتصف الأسبوع الحالي.

الفرق بين الشبورة والضباب

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الشبورة الكثيفة من الظواهر الجوية المؤثرة على الرؤية الأفقية، خاصة في الصباح الباكر، كما أنه يوجد فارق بين الشبورة المائية والضباب، إلا أن تكونهما يعود لنفس الأسباب تقريبًا، لكن الفارق الوحيد يتمثل في مدى الرؤية الأفقية، ففي الضباب تكون الرؤية تقريباً منعدمة، أما في حالة الشبورة المائية فتكون أبعد إلى حد ما، وتوجد عدة عوامل تساعد في كثافة الشبورة المائية، منها كمية الرطوبة، ومدى انخفاض درجة حرارة سطح الأرض ودرجة سكون الرياح، والتي تأتي بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يدفع الرطوبة لتكون على مسافة قريبة من سطح الأرض.

طرق تظهر بها الشبورة المائية بكثافة

أما عن الطرق التي ترتفع فيها معدلات الشبورة؛ أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أنها تظهر في طرق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق الصعيد الشرقي والغربي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والدائري الإقليمي، ومحور 30 يونيو للقادم والمتجه للإسماعيلية والسويس، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق دمياط - بورسعيد، وطريق الإسماعيلية - بورسعيد، ومحور الضبعة الجديد».