نجاح جراحة تجميلية دقيقة بـ«صيوان أذن» طفل ضمن منظومة التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن لطفل، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جراحة دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن وتشكيل غضاريف لطفل

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، اليوم، أنّ الفريق الطبي المتميز بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، تمكن من إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن وتشكيل غضاريف الأذن من خلال جراحه تكميلية للأجزاء المفقودة لأذن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث كان الطفل يعاني من تشوه خلقي معقد بصيوان الأذنين congenital aural Artesia.

وتابع البيان، أنّ الفريق الطبي المكون من جراحي التجميل بقيادة الدكتور أحمد محمد أبوالنجا، استشاري التجميل، ويمشاركة أخصائيي التجميل، الدكتور شريف محسن، الدكتور ماجد تير، ومعاونة فريق التخدير المكون من الدكتور عمرو عبدالغني، الدكتور أحمد أسامة، نجح في إجراء الجراحة التجميلية الدقيقة وإضافة أنسجة لتعويض النقص في الأذن، حيث تتخطى تكلفة الجراحة خارج التغطية الصحية الشاملة أكثر من 20 ألف جنيه، بينما المنتفع لم يتكلف أكثر من 300 جنيه كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، صرح طبي عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم.

خدمات طبية متطورة

ولفت إلى أنّ المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة، خاصة في الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والوجه والفكين والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى، على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا في مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وجميع المتعاملين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنّ توفير الكوادر الطبية الماهرة خاصة في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، خاصة في التخصصات الطبية التي جرى استحداثها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كجراحات التجميل والوجه والفكين وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأنّ هؤلاء الأطباء مطلوبون فى كل دول العالم.

وأكد أنّ ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لجميع المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.