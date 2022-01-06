الرعاية الصحية: نجاح إجراء 17 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء 17 عملية قسطرة قلبية خلال يوم واحد فقط بمستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي في القيام بإجراء 17 عملية قسطرة قلبية، منها 10 حالات قسطرة لعلاج «انسداد مزمن بالشرايين التاجية» باستخدام أحدث التقنيات العلاجية CTO، إضافة إلى أنه لأول مرة بالمستشفى استخدمت تقنية Distal radial approach snuff box عند قسطرة الانسداد التام المزمن، عن طريق إدخال القسطرة من خلال الشريان الكعبري بكف اليد بدلًا من إدخالها عن طريق الفخذ.

وأشارت إلى إجراء العمليات بنجاح تحت إشراف الفريق الطبي المتميز، الذي يضم هاني عوض الله، أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعة عين شمس، حسين كُراع، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، واستشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وعصام بسطاوي، وبدوي إمبابي، أخصائيي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، محمد عبدالغفار، ورشا الحداد، ومينا نبيل، وأحمد طلعت، وبمشاركة فريق التمريض وأخصائي وفني الأشعة بالمستشفى.

تكلفة العملية على المريض 300 جنيه

وأكدت إلى أنه رغم تجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات المائة ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة قيمتها 300 جنيه للعملية الواحدة كنسبة مساهمة في العملية يسددها المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، تلك المظلة التأمينية التي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة في محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مستشفى طيبة التخصصي تقدم خدمات طبية وعلاجية بأكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، كما استحدثت العديد من الخدمات الطبية والتي لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق محافظة الأقصر باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

استخدام تقنيات حديثة في جراحات القلب المفتوح

أهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO , IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB ،EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمي، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتابع بأنه الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصي، تبلغ 154 سريرا داخليا، و6 غرف عمليات، و8 أسرة تحضير، و10 أسرة إفاقة، 27 اسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 أجهزة تنفس صناعي، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية.