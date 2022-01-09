نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا

طمأن أحمد أبو زهرة، جمهور ومحبي والده الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، على حالته الصحية، بعد احتجازه بأحد المستشفيات، إثر إصابته بفيروس كورونا، التي تسببت له في أزمة صحية صعبة نتيجة الأعراض التي مّر بها.

عبدالرحمن أبو زهرة حصل على 3 جرعات من لقاح كورونا

وقال نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا، «والحمدلله حالته مستقرة، وغير متدهورة»، متابعًا: «والدي حصل على لقاح فيروس كورونا، والجرعة الثالثة التعزيزية».

عبدالرحمن أبو زهرة يعاني من ضيق التنفس

وكان الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الذي يتواجد حاليًا في مستشفى العزل بالعجوزة، قد أكد في تصريحات لـ«الوطن»، إصابته بفيروس كورونا، وأنه يشعر بنهجان مستمر، وضيق في التنفس: «مش قادر أخد نفسي».

وأشار إلى أنه قام بإجراء المسحة مرتين والعديد من التحاليل، وجاءت النتيجة إيجابية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بسرعة الشفاء.

وشارك مؤخرًا الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، أمام ماجد الكدواني، رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد شاهين، إخراج أحمد الجندي.

كما ظهر مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في شهر نوفمبر الماضي، بصحبة نجله أحمد، وكان حريصًا على ارتداء الكمامة، وكان ظهوره دعمًأ لصديقه الفنان القدير رشوان توفيق، الذي حضر الحفل لتقديم جائزة أحسن ممثل للفنان محمد ممدوح، عن فيلم «أبو صدام»، وذلك بعد الأزمة التي يعيشها مع ابنته بسبب الميراث.