عبدالرحمن أبوزهرة يطلب الدعاء من جمهوره: عندي كورونا ومش قادر أخد نفسي

أكد الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله مستشفى العزل في العجوزة حيث يخضع للعلاج منذ يومين، قائلا: «حاسس بنهجان مستمر ومش قادر أخد نفسي».

عبدالرحمن أبوزهرة يطالب جمهوره بالدعاء له

وأضاف عبدالرحمن أبوزهرة لـ«الوطن»، أنّه أجرى مسحة مرتين، فضلا عن العديد من التحاليل، مطالبا الجمهور بالدعاء له كي تمر الأزمة الصحية بسلام: «ادعولي أخرج بالسلامة».

تدهور حالة عبدالرحمن أبوزهرة

وتدهورت الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، الجمعة الماضي، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، واحتياجه إلى العلج، ما استدعى نقله إلى قسم العزل بمستشفى العجوزة لتلقي الرعاية اللازمة.

أخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال مسلسل «موضوع عائلي» من خلال شخصية منير سيف، مع الفنان ماجد الكدواني، رنا رئيس، وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا والتشويق والاثارة، ويشارك في بطولة العمل سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، محمد شاهين، إخراج أحمد الجندي.

معلومات عبدالرحمن أبوزهرة

ولد عبد الرحمن عبدالرحمن محمود أبوزهرة في محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي لأبوزهرة كان مسرحية «عودة الشباب» لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح، منها: «أقوى من الزمن، قريب وغريب».

لمع نجم أبوزهرة تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها «الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري».

وعلى صعيد السينما، شارك في عشرات الأفلام، ومنها: «الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، والحاسة السابعة»، كما كان صاحب الأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة، كفيلم «علاء الدين» بجزئيه عامي 1992 و1994.