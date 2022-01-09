عاجل.. إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العجوزة

قالت مصادر، إنّ الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ونقل إلى مستشفى العجوزة يوم الجمعة الماضي، إثر تدهور حالته الصحية مؤخرا، وحاجته لرعاية مكثفة داخل المستشفى، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

آخر أعمال أبوزهرة قبل إصابته بكورونا

والظهور الأخير للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في الدراما التلفزيونية، كان في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة ماجد الكدواني، سماء إبراهيم، رنا رئيس، ومحمد شاهين، إخراج أحمد الجندي.

عبدالرحمن أبو زهرة يفاجئ حفيدته على الهواء بعد فوزها بـ«كسارة البندق» الفضية

وظهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عبر «الوطن» للمرة الأخيرة، خلال مداخلة هاتفية لتهنئة حفيدته على جائزة كسارة البندق الفضية، وهي واحدة من أهم مسابقات الموسيقي الكلاسيكية في العالم.

وكان الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أجرى مكالمة هاتفية عبر «الوطن»، عقب فوز حفيدة الأخير بالجائزة، وذلك قبل أن يفاجئهم الفنان القدير بالتهنئة عبر البث المباشر.

ولم يتخيل الموسيقار وابنته، دخول عبدالرحمن أبو زهرة في البث المباشر، وهي المفاجأة السارة التي أعدتها «الوطن» للعائلة الفنية، لتهنئة الحفيدة بالجائزة الثمينة.

وأعرب الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن سعادته الغامرة لحصول حفيدته على الجائزة الفضية، مشاركًا نجله وحفيدته فرحتهم، وذلك بعد إعلان التليفزيون الروسي مطلع ديسمبر 2021، فوز مريم أبوزهرة، حفيدة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بالمركز الثاني والجائزة الفضيّة في تخصص الآلات الوترية.