تفاصيل حريق منزل سهير رمزي بسبب الدفاية: «صحيوا على صوت الجيران»

نشب حريق صباح اليوم، في منزل الفنانة سهير رمزي، أصاب جمهورها بالقلق عليها، خاصة بعد نشرها فيديو يكشف التهام الحريق لجزء من المنزل، عبر حسابها على «إنستجرام»، ويسعى الكثير منهم للتعرف على تفاصيل حريق منزل سهير رمزي.

تفاصيل حريق منزل سهير رمزي

تفاصيل حريق منزل سهير رمزي كشفتها الفنانة في تصريحات لـ«الوطن»، مؤكدة أن الدفاية هي السبب، موضحة أنها استيقظت على أصوات الجيران، وحينها اكتشفت أن «فيشة» الدفاية المتواجدة في الطابق الأرضي من فيلتها تسببت في الحريق.

وتابعت سهير رمزي بأن الحريق التهم الجزء الذي تواجدت فيه الدفاية، ولكنه لم يصل إلى باقي أجزاء المنزل، وأن الخسائر قليلة: «الحمدلله ان الموضوع جه على أد كده».

وكشفت رمزي عن أنهم بصحة جيدة، قائلة: «الحمدلله، أهم حاجة إن كلنا كويسين ومحصلش فينا حاجة، ده فضل ونعمة من ربنا، وحابة أشكر كل الناس اللي قلقت علينا وكانوا حريصين إنهم يطمنوا علينا».

حريق في منزل سهير رمزي

يذكر أن الفنانة سهير رمزي، نشرت منذ قليل، أول فيديو للحريق، عبر «إنستجرام»، معلقة: «الحمدلله احنا بخير، وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا».