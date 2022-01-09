رئيس جهاز الشروق يكشف موعد تسليم وحدات «جنة مصر»: نسبة التنفيذ 95%

قال المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق، إن معدلات التنفيذ في مشروع «جنة مصر» في المدينة، يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع في مراحله النهائية، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 95% في العمارات، وفيما يخص أعمال تنسيق الموقع واللاند سكيب وصلت الأعمال بها إلى أكثر من 85%.

موعد تسليم وحدات مشروع «جنة مصر»

وأشار «بشارة» إلى أنه من المقرر تسليم الوحدات الخاصة بمشروع جنة مصر، بالمدينة في مارس المقبل، بعد اكتمال كل الأعمال الإنشائية، منوهاً إلى أن جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات في المشروع تجرى وفق أعلى المعايير والجودة العالمية.

وتابع بأن كل العمال والمهندسين في الموقع ملتزمون بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة كل من يعمل في الموقع.

المشروع يتكون من مرحلتين

وأوضح أن مشروع «جنة مصر» مكون من مرحلتين، الأولى 20 عمارة جرى الانتهاء منها بالكامل وتسليمها إلى مستحقيها، والمرحلة الثانية 29 عمارة وصل معدل الانشاءات بها إلى 95%، منها 16 عمارة جرى الانتهاء منها بالكامل وجاري الاستلام، و13 عمارة في مرحلة التشطيبات النهائية وبلغت 90%.

مساحة المشروع 28.5 فدان

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المشروع يقام على مساحة 28.5 فدان بعدد 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب مقسمة على 49 عمارة، وأنَّ جميع العمارات بالمشروع تتكون من دور أرضي + 5 أدوار متكررة، بمساحة تبدأ من 100 متر إلى 150 مترا، مشيراً إلى أن جميع الوحدات تحتوي على أسانسير بالإضافة إلى أن لها حصة في الأرض والمساحات الخضراء.