«الإسكان»: تقدم أعمال تنفيذ الطرق بمدن الشروق والعاشر من رمضان والسادات

أكد مسؤولو أجهزة تنمية مدن الشروق والعاشر من رمضان والسادات، تقدم الأعمال بمشروعات الطرق والمحاور بعدة مناطق لخدمة المشروعات السكنية والخدمية وترفيق قطع الأراضي، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات الطرق القائمة داخل وخارج المدن الجديدة.

تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور الشهيد خالد مغربي

من جانبه، قال المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه يتم تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور الشهيد خالد مغربي، مؤكدًا أن المحور يعد أهم محاور الطرق الجاري إنشاؤها بالشروق نظرًا لما يحققه من ربط قطاعي المدينة بصورة مباشرة، وكذا موازاته لمسار مشروع القطار الكهربائى (L.R.T)، مما يساهم فى تيسير انتقال سكان القطاع الشرقي من وإلى محطة القطار الكهربائي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المحور يمر بشمال المدينة للربط بين المدخلين 1، 2 بطول 4 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، شاملًا أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلًا عن الإنارة العامة ورصيف للمشاة وجزيرة وسطى، مضيفًا أنه تم التأكيد على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل نظرًا للنفع الذي يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع.

ربط طريق مدخل منطقة المطورين الجنوبية بطريق الروبيكي

وصرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ عملية ربط طريق مدخل منطقة المطورين الجنوبية بطريق الروبيكي، مضيفًا أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال طرق شمال الحى الخامس عشر.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، أعمال تنفيذ طبقة «أسفلت» بطرق الحي الثالث والثلاثين، مؤكدًا استكمال أعمال الطرق تباعًا بكافة الأحياء بالمدينة.

رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمناطق الصناعية بتكلفة 128.5 مليون جنيه

كما شدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعًا، وذلك لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

من جانبه، تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بمختلف المناطق الصناعية بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية الأولى وحتى المنطقة الصناعية الخامسة والمناطق الصناعية السادسة والصناعية السابعة، بإجمالي أطوال طرق بلغت 17.5 كيلو متر، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 128.5 مليون جنيه.