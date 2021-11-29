محافظ المنيا يخصص شقة لمواطن من ذوي الهمم بقرية بني حسن الشروق

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تخصيص شقة لأحد المواطنين، من ذوي الهمم بمساكن الأولى بالرعاية، بقرية بني حسن الشروق.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز وأبو قرقاص، بنقل المواطن من محل عمله الحالي «بنظام السركي اليومي»، بقرية اتليدم، للعمل بالوحدة المحلية لقرية بني حسن الشروق، تيسيراً عليه، نظراً لظروفه الصحية، وذلك في استجابة لشكوى المواطن على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعول 8 أفراد

أوضح المحافظ، في بيان، أن المواطن المذكور تقدم بطلبه، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تمت دراسة حالته، والتي تبين منها أنه يعمل بنظام السركي اليومي، بالوحدة المحلية لقرية اتليدم، كما انه عائل لأسرة مكونة من ثمانية أفراد، إلى جانب أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من صعوبة في الاتزان والحركة في الأطراف.

رصد ومتابعة شكاوى المواطنين من خلال منظومة إلكترونية

أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة.