أول تعليق من الأطباء على إعلان ولادة قيصرية بدون نقطة دم

علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على إعلان الدكتور محمد زقزوق عن نفسه وادعائه أنه يجري عمليات ولادة قيصرية بدون نقطة دم لأول مرة في مصر، قائلاً: «إنه كلام غير علمي، ومبالغ فيه، وغير دقيق، غرضه الإثارة فقط».

أمين: إعلانات توهم المريض بأشياء غير علمية

وأضاف عضو مجلس الأطباء في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن النقابة ترفض تلك الإعلانات التي توهم المريض بأشياء غير علمية وغير صحيحة، مؤكدًا أن هذه النوعية من الدعاية تحاسب عليها نقابة الأطباء ولا تسمح بتواجدها.

وأكد أمين، أنه أي شكوى في هذا الشأن يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام، لافتا إلى أن التنافس في الممارسة الطبية يكون مبني على المؤهلات والكفاءة الطبية وليس على استغلال العبارات التسويقية والدعائية بهذا الشكل.

وأشار إلى أن لائحة النقابة تؤكد أنه لا يجوز لأي طبيب الإعلان عن نفسه إلا باللافتة التي يضعها على عيادته وبالمؤهلات العلمية التي حصل عليها فقط.

طلبات إحاطة لارتفاع معدلات الولادة القيصرية

كانت النقابة أكدت على ناقشت قضية زيادة معدلات الولادة القيصرية، في الفترة الأخيرة في مجلس النواب ردا على طلب الإحاطة الأول مقدم من النائبة «إيناس عبد الحليم»، بشأن وجود ضحايا نتيجة بيزنس الولادة القيصرية في مصر، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائبة «عبلة الألفي»، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية في مصر.

كما ناقشت النقابة أزمة زيادة معدلات الولادة القيصرية، من خلال ورش عمل مع نقابة التمريض حضور نخبة من الأطباء المتخصصين، وكان من بين المشاركين الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور جمال أبو السرور رئيس الاتحاد العالمي السابق لطب النساء والتوليد والحائز على جائزة النيل للعلوم، والدكتور خالد أمين أخصائي النساء والتوليد وعضو مجلس النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم ومقرر المجلس القومي للسكان السابق.