برلمانية: تكلفة الولادة القيصرية وصلت لـ100 ألف.. ويجب تفعيل «المسؤولية الطبية»

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر، وذلك بعد زيادة الحالات، وارتقاع أسعار العمليات.

ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر لابد أن يتم التحقيق مع النقابة ووزارة الصحة بشأنها، مشيرة إلى أن الأطباء يجرون عمليات ولادة قيصرية لجميع السيدات اللاتي يشعرن بالتعب، وهو ما يسبب أضرارا للسيدات والأطفال، الذين يولدون قبل اكتمال النمو، وهو ما يزيد نسب الأطفال التي تدخل الحضانات.

استغلال الأطباء للمواطنين

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن زيادة عمليات الولادة القيصرية، دفع الأطباء إلى استغلال الموقف، وزيادة أسعار العمليات حتى وصلت إلى 100 ألف جنيه، ما جعل الأمر يتحول إلى تجارة «بيزنس»، وهو ما يحتاج إلى ضابط حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

حل أزمة ضحايا بيزنس الولادة القيصرية

وأوضحت أن حل أزمة ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر، تتمثل في دور الإعلام والمجتمع في زيادة التوعية بمخاطر الولادة القيصرية، كما أنه لابد من وجود موافقة كتابية من كل امرأة تريد أن تلد قيصريا، ويتم تفعيل قانون المسؤولية الطبية على الأطباء، وتوقيع عقوبات على من يخالف ذلك القانون.