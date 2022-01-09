التضامن: مسابقة للطلاب ذوي الهمم بجوائز رمزية في معسكر ترفيهي

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه يتم التأكيد على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي مع جمعية الأورمان.

وأشار إلى أنه يتم العمل من خلال الوحدات الاجتماعية بالجامعات وكذلك جامعة الأزهر، لتوفير أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، حيث يستطيع الطالب من خلال جهاز الـ«لاب توب» وتدريبه على طريقة برامج برايل، لتمكينه من قراءة دروسه، والإجابة بنفسه على الامتحان، دون الاعتماد على رفيق للمعاق خلال فترة الامتحانات.

تنظيم معسكرات للطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية

وأضاف هاشم في تصريحات لـ«الوطن»، أن جهاز اللاب توب المخصص لذوى الإعاقة البصرية، سيلغى الوسيط بين ورقة الإجابة والطالب، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم معسكرات على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان «القادرون باختلاف.. الإرادة والتحدي»، وسيكون يوما ترفيهيا، لاكتشاف مواهب ذوي الهمم، ودعمهم، ومعاونتهم على اكتشاف مواهبهم المختلفة، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي.

المعسكر الترفيهي يستهدف 100 طالب من كل جامعة

ولفت مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إلى أنه جارٍ حاليا التنسيق مع الجامعات للبدء في المعسكر على مستوى الجامعات، لافتا إلى أن المستهدف 100 طالب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية بكل جامعة، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيمهم لمجموعات، سواء داخل الجامعة أو خارجها.

وأوضح أن المعسكر تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وسيتضمن «مسابقة للطلاب ذوي الهمم»، لتعريف الطلاب بالخدمات التى تقدمها الوزارة، وأهم التحديات التي تواجهها، ورفع وعي الطلاب ذوي الهمم بالخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أن أسئلة المسابقة كمثال ستكون كالتالي: «ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟، كيفية الحصول عليه، والمزايا التى يتضمنها الكارت»، وكذلك عن برامج وعي للتوعية المجتمعية، وعن دور الوحدات الاجتماعية بالجامعات، مشيرا إلى أن الجوائز ستكون رمزية.