«التعليم» تنظم سلسلة دورات تدريبية لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، سلسلة دورات تدريبية موسعة تستهدف دمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في العملية التعليمية من خلال تعريف القائمين على العملية التعليمية بالحقوق التعليمية لتلك الشريحة من الطلاب.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أنّ التعاون مع مؤسسة «بصيرة»، في تنظيم سلسلة الدورات التدريبية لدعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في العملية التعليمية يأتي في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الهادفة إلى تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لنيل الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الطلاب منهم كامل حقوقهم التعليمية وتقديم كل الدعم من أجل حصولهم على تلك الحقوق.

ووفقا لبيان صحفي، أكدت أنّ الدورات تستهدف كل القائمين على العملية التعليمية بالمدارس «الحكومية والخاصة والدولية»، وأنّ الدورات تبدأ بتعريف المستهدفين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 18 ولائحته التنفيذية، وكيف أنّ الدمج التعليمي حق أصيل للطلاب ذوي الإعاقة وليس منحة أو هبة من أحد وأنّ الجميع ملتزم بتنفيذ الدمج تطبيقًا للقانون، والامتناع عن الدمج مخالفة صريحة لنص قانوني يقابلها تطبيق عقوبة، ومن حق الطالب أن يُدمج في المدرسة التي يرغب الالتحاق بها دون أي عائق من المدرسة نفسها، ومن حقه أيضًا وولي أمره أنّ يختار طريقة الامتحان التي يرغب بها والوسيلة المعتمدة التي يفضل أداء الامتحانات بها دون إجباره على طريقة بعينها أو وسيلة دون الأخرى.

ومن جانبها، أوضحت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة أنّ المؤسسة ترحب بشدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكل الإدارات المعنية بالعملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الوزارة مشيدة بوعي قيادات الوزارة بأهمية ملف التعليم في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وحرص الجميع على أنّ يحصل الطلاب ذوي الإعاقة وبخاصة البصرية منهم على كامل حقوقهم التعليمية التي نص عليها القانون.

سلسلة الدورات عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وأشارت «مبروك»، إلى أنّ الدورة التدريبية الأولى من سلسلة الدورات تم تنظيمها مؤخرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس تستهدف فرق العمل والإدارات العليا بالمدارس الخاصة والدولية في 160 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، وشمل التدريب تعريف الجميع بأنواع الإعاقات البصرية المختلفة وتأثيرها على الطفل في سن المدرسة وعلى الأسرة وآليات الحد من هذه الآثار، وكيف يمكن تقديم المادة العلمية للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية بالوسائل التعليمية المناسبة بما يضمن وصول المنهج كامل لهؤلاء الطلاب، وما هي الوسائل المختلفة التي تمكن المُدرس داخل الفصل من توصيل وشرح المواد للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجانب زملائهم الطلاب من غير ذوي الإعاقات البصرية بما يضمن تحصيل الجميع بالشكل الأفضل، حيث أنّ الإعاقة البصرية لا تؤثر على التعليم.

دمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وأوضحت أنّ الدورة التدريبية الأولى اختتمت بتوصية لجميع المشاركين بأنّ الوزارة ومؤسسة بصيرة تستعدان لتقديم كل الدعم والإجابة على أي استفسار لفرق العمل والإدارات العليا في المدارس الدولية والخاصة حول ما يواجههم من عقبات أو مشكلات في سبيل دمج الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية جنبًا إلى جنب مع الطلاب من غير ذوي الإعاقات البصرية في الفصل الدراسي العادي، وبمجرد انتهاء الدورة تلقت مؤسسة بصيرة بالفعل استفسارات ورغبات من بعض المدارس لتقديم العون لدعم دمج طلاب ذوي الإعاقات البصرية بها وتم البدء فى تقديم العون بشكل فعلي.