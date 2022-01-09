وزير الشباب لـ«اتحاد المكفوفين الرياضي»: جاهزون لاستضافة 3 بطولات

شهد الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المكفوفين الرياضي، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، استعراض خطة استعدادات مصر لاستضافة 3 بطولات خلال الفترة من 9 -22 مارس 2022 في الإسكندرية، وهي: بطولة الأهرام الدولية في كرة الهدف، بطولة الأهرامات الدولية لرفع الاثقال «بطولة العالم»، بطولة الأهرامات الدولية للجودو، كما تناول اللقاء دراسة استضافة مصر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضة المكفوفين «IBSA» والمقرر عقده فبراير المقبل.

خطة استضافة 3 بطولات

وتناول الاجتماع، استعراض الدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المكفوفين الرياضي، أنشطة ومسابقات الاتحاد واستراتيجية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب وخوض بطولات محلية وقارية ودولية ، إضافة إلى استراتيجية اتحاد المكفوفين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لاستضافة البطولات المتنوعة المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة والمشاركة فيها.

وزير الشباب: القيادة السياسية تتابع إنجازات الرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، لافتا الى أن الوزارة تسعى لتذليل أى عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، موضحاً أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على كافة المستويات.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة.

حضر اللقاء الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للاتحادات النوعية بالوزارة.