صناع الخير تفتتح المبنى الفندقي بالمركز النموذجي لرعاية المكفوفين

تفتتح مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني، يوم الأحد القادم، المبنى الفندقي بالمركز النموذجي لرعاية المكفوفين «قصر النور» بعد تطويره ورفع كفاءته، بحضور الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين وإعلاميين.

ويأتي افتتاح المبنى الفندقي بالمركز النموذجي بعد تطويره ورفع كفاءته فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة والذي تجلى في تشريفه بحضور احتفالية قادرون باختلاف وتلبيه مطالب عدد من المشاركين في الاحتفالية وفى ظل الاحتفالات عالميا ومحليا في ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة.

تطوير المبنى الفندقي بالقاهرة

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن أعمال تطوير المبنى الفندقي ورفع كفاءته بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين «قصر النور» بالقاهرة تأتى تنفيذا لبروتوكول تعاون وقعته صناع الخير وبنك «الإمارات دبي الوطني مصر» بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير المركز بتنفيذ أعمال تجديد غرف المبيت وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للأطفال المكفوفين وذوي الإعاقات الذهنية والحركية بما يسهم في تحسين معيشتهم ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم التعليمية والثقافية وتؤهلهم مهنياً.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن صناع الخير سبق لها وأطلقت عدة مبادرات أهلية رائدة استهدفت تجفيف منابع الإعاقة منها مبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمي وأولادنا في عنينا لدعم طلاب المدارس في مواجهة مخاطر أمراض الأنميا والسكر فضلا عن أمراض العيون.

تحسين نوعية الحياة للأطفال متحدي الإعاقة

وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية تقوم بعمل رائع لدعم وتحسين نوعية الحياة للأطفال متحدي الإعاقة وإذ يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أن نسهم بقدر قليل لتطوير المبنى الفندقي بالمركز النموذجي بجسر السويس حتى يتمتع أطفالنا بكافة الخدمات التي يحتاجونها ليتمكنوا من تنمية مهاراتهم وتعليمهم ويسعدنا أن يشارك العاملون في البنك في بعض الأنشطة التطوعية والزيارات لمقر المركز لتشجيع الموهوبين من الأطفال.