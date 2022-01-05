وزير الشباب يعتمد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، قراراً باعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس النادى الأهلى، وذلك فى ضوء ما سبق وأعلنته وزارة الشباب والرياضة وتأكيدها على مساندتها وتأييدها لكافة الخطوات القانونية، التى يتخذها النادي الأهلي للحفاظ على حقوقه واستحقاقاته الانتخابية، وفى ضوء الإلتزام بأحكام القضاء المصري.

نص قرار وزير الشباب

وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة كالتالى:

يُنفّذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 15107 بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى للرياضة البدنية المعقودة فى 26 نوفمبر2021 بالموافقة على فوز المدعى بالتزكية بمنصب نائب رئيس النادى الأهلى للرياضة البدنية للدورة الانتخابية 2021-2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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