تهشم 9 سيارات إثر سقوط ألواح خشبية من مول قديم في بورسعيد

تسببت الرياح التي شهدتها محافظة بورسعيد، اليوم، في سقوط عدد من الألواح الخشبيه «سقالات»، والمستخدمة في ترميم وتطوير مبنى سيمون أرزت التراثي بنطاق حي الشرق، ما أدى إلى تهشم 9 سيارات بشارع فلسطين «الممشى السياحي»، والذي يطل مباشرة على مجرى الممر الملاحي لقناة السويس.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط ألواح خشبية لترميم مبنى سيمون أرزت القديم.

وعلى الفور تحرك رجال الحماية المدنية والإطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجار رفع الألواح الخشبية والسقالات، وكذلك رفع السيارات من نهر الطريق.

لا مصابين في حادث تهشم السيارات

كما قام رجال المرور بتغيير حركة مرور السيارات لشوارع جانبية بديلة، بعدما تسبب الحادث في أزمة مرورية بميدان «المعديات»، وعبور المواطنين بين بورفؤاد وبورسعيد، وذلك لتزامن وقوع الحادث مع موعد خروج العمال من أعمالهم.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر بمديرية الصحة بورسعيد، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل مصابين جراء الواقعة.

مول تراثي

يذكر أن مبنى سيمون أرزت يعد من المباني التراثية ذات الطابع التاريخي بمحافظة بورسعيد.

كانت محافظة بورسعيد شهدت، اليوم، طقسا باردا مع رياح نشطة، مع احتمال لسقوط أمطار ضمن النوة تمر بالبلاد مع أول أيام شهر طوبة المعروف بأجوائه الباردة والممطرة والرياح الشديدة.