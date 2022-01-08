تفاصيل إنقاذ حياة رضيع عمره شهر ونصف بمستشفى النصر في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهر ونصف يعاني من عيب خلقي مركب بالقلب عبارة عن ضمور في صمام الرئة ونقص شديد في الأكسجين واعتماده على وصلة شريانية صغيرة، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تشخيص الطفل بمشكلة في القلب منذ الولادة وتم حجزه بأحد المستشفيات لمدة شهر، ومع تدهور حالة الطفل وصعوبة نقله ورفض كبرى المستشفيات في مصر من استقباله، تم مناظرة حالة الطفل بواسطة دكتور عبدالرحمن العفيفي استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، حيث وجد أن نسبة الأكسجين 30% واقتراب قلب الطفل من التوقف وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للطفل ووضعه على جهاز التنفس وإعطائه أدوية منشطة للقلب، بالتنسيق مع مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وبعد استقرار حالة الطفل تم تحويله للمستشفى.

تركيب دعامة بالوصلة الشريانية

وأضافت الهيئة، أنه فور تحويل الطفل إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد تم مناظرة حالته والكشف عليه، وبعد استقرار حالته تم تركيب دعامة بالوصلة الشريانية، واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح.

وتابعت، أنه الفريق الطبي المتميز لقلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، الذي ضم كل من الدكتور عبدالرحمن العفيفي، استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والدكتور محمد توفيق، استشاري قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، والدكتور وفاء إبراهيم، أخصائي قلب الأطفال بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، أخصائي التخدير، وأجروا العملية بمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

متابعة حالة الطفل بعد إجراء الجراحة

واستكملت، أنه تم متابعة حالة الطفل بعد إجراء الجراحة بواسطة فريق متميز من أطباء العناية المركزة بمستشفى النصر التخصصي حتى تم استقرارها الذي ضم كل من الدكتور هايدي حسن، مساعد أخصائي قلب الأطفال، والدكتور إنجي المنياوي، مساعد أخصائي قلب الأطفال، والدكتور إيڤان عماد، طبيب مقيم قلب الأطفال، والدكتور شيرين ناصر، طبيب مقيم قلب الأطفال بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد أول مستشفى مصري في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى صرح طبي كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذي يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التي تم إجراؤها داخل المستشفى.

وأضاف، أن المستشفى يضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، ويمتلك أجهزة طبية وأقسام علاجية على أعلى مستوى لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابقًا لأعلى المعايير العالمية.