مصرع أحد عواقل قبيلة «الأفراد» بمطروح في حادث مروري بالعلمين «صور»

لقي منذ قليل، عرابي تماوى ختال الفردى، أحد عواقل قبيلة «الأفراد» من قبائل أولاد على بمحافظة مطروح، مصرعه، إثر حادث انقلاب سيارة يقودها في منطقة العلمين، خلال توجهه إلى الإسكندرية، قادما من مدينة مرسى مطروح.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، مساء اليوم، الإثنين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجى، والتحفظ عليها تحت إشراف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وإنتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وقوة من تأمين الطريق الدولى الساحلي إلى مكان الحادث بالكيلو 8 الطريق الساحلي، وتبين أنه كان يقود سيارة دفع رباعي، وانقلبت على جانب الطريق وتحطم جزء منها، وجاري فحص الحادث للتعرف على جميع ملابسات وأسباب وقوعه.