كينيا تتصدر مستوردي الغذاء من مصر: اشترت منتجات بـ80 مليون دولار في 2021

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استحواذ السوق الكينية على 19% من حجم صادرات القطاع، لتصبح كينيا أكبر مستورد للمنتجات الغذائية المصنعة المصرية في القارة الأفريقية، من غير الدول العربية.

113 شركة مصرية تصدر الأغذية المصنعة

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد المصدرين المصريين للأغذية المصنعة إلى كينيا عام 2020، نحو 113 شركة مصدرة، منها 17 صدرت بأكثر من مليون دولار، موضحا أن إجمالي الصادرات المصرية من الغذاء إلى كينيا بلغ 73 مليون دولار، بمعدل نمو 211% في 2020، مسجلة 60 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2021، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سوق كينيا استوردت غذاء مصري بقيمة 418 مليون دولار خلال الأعوام من 2014 حتى 2020. ورجح مصدر في المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن يصل حجم استيراد كينيا من منتجات الغذاء المصرية في 2021 بالكامل، إلى 80 مليون، استنادا لمتوسط الاستيراد في الأعوام الماضية ومعدلات الزيادة.

بعثة تجارية إلى كينيا

ويعتزم المجلس التصديري تنظيم بعثة تجارية إلى سوق كينيا خلال الفترة من 17 - 19 يناير الجاري، بغرض زيادة الصادرات المصرية إلى كينيا، حيث تستهدف البعثة عقد لقاءات ثنائية وجلسات مع مستوردين وكبار سلاسل التجزئة من أجل إدخال منتجات جديدة للسوق، وزيادة أرقام التبادل التجاري بين الجانبين.

وبحسب تقرير المجلس فإن الاقتصاد الكيني يعد الأكبر في منطقة شرق ووسط أفريقيا، حيث تعد نيروبي مركز تجاري إقليمي رئيسي، كما أن من بين المزايا الهامة لكينيا أنها عضو في كتلة التجارة القارية الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن مستويات التعليم في كينيا من بين العوامل التي تدفع المصدرين إلى زيادة التواصل مع السوق الأفريقية التي تمتلك توجهات تجارية مرتفعة تسمح لزيادة التعاون التجاري بين المصدرين والمستوردين.

وكان المجلس التصديري أعلن في وقت سابق عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي إلى نحو 4 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 18% عن العام 2020، كما أكد أن صادرات شهر يونيو الماضي حققت أعلى قيمة للقطاع.