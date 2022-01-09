دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها الأربعين «صور»

تحظى أخبار الحياة الشخصية للعائلة المالكة باهتمام المتابعين حول العالم، ومن بينها أخبار دوق ودوقة كامبريدج، حيث تحتفل كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، والحاصلة على الوسام الملكي الفيكتوري، بعيد ميلادها الأربعين الذي يوافق اليوم 9 يناير.

ونشرت الصفحة الرسمية التي تحمل اسم دوق ودوقة كامبريدج على «تويتر» ثلاث صور جديدة على التوالي للدوقة بهذه المناسبة، وظهرت ميدلتون في صورتين بالأبيض والأسود، وواحدة بالألوان، وعلق عليها الحساب: «هذه الصور الجديدة التي تم إصدارها بمناسبة الذكرى الأربعين في ثلاثة أماكن مختلفة بيركشاير، وشارع سانت أندروز، وأنجلسي».

وقال الحساب الرسمي: «من المقرر أن يتم إضافة هذه الصور إلى معرض الصور الوطني بلندن، كما ستكون جزءًا من معرض Coming Home قبل إعادة افتتاحه في عام 2023.

وتوجهت ميدلتون بالشكر لمتابعيها: «شكرًا لكم على جميع الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلاد الدوقة، ولباولو روفيرسى المصور، ومعرض الصور الوطني على هذه الصور الثلاث الخاصة، يسعدنا مشاركة صورة جديدة قبل عيد ميلاد الأربعين».

واحتفلت صفحة العائلة المالكة البريطانية على تويتر بعيد ميلاد كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، حيث نشرت الصفحة عددًا من الصورة للدوقة برفقة الملكة إليزابيث والأمير ويليام وعلقت عليها بـ«نتمنى لدوقة كامبريدج عيد ميلادها أربعين سعيد اليوم».

أبرز المعلومات عن دوقة كامبريدج

كيت ميدلتون مولودة في 9 يناير 1982، ودرست تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، وانضمت ميدلتون إلى العائلة المالكة بعد زواجها من الأمير ويليام في 29 أبريل عام 2011، وقد منحتها الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير لقب دوقة ودوق كامبريدج، أصبحت دوقة كامبريدج راعية لعدد من المنظمات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتركز بشكل خاص على اهتماماتها، بما في ذلك الشباب والصحة والرياضة والثقافة.