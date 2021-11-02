إقبال كبير من البريطانيين على زيارة جناح مصر في بورصة لندن

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل شركات السياحة البريطانية والإيطالية والإسبانية واليونانية والإندونيسية على زيارة الجناح المصري بمعرض سوق السفر العالمي WTM، والمقام في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن الإقبال الكبير على الجناح المصري كان مفاجئا لشركات السياحة والفنادق المصرية المشاركة في المعرض، نظرا لأن بريطانيا رفعت حظر سفر مواطنيها لمصر في سبتمبر الماضي.

شكاوى بريطانية من امتلاء فنادق الغردقة وشرم الشيخ بالسياح

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد من الشركات البريطانية شكت خلال زيارتها للجناح المصري من عدم وجود فنادق كثيرة متاحة لسفر البريطانيين لمصر، حيث أن غالبية الفنادق خاصة في شرم الشيخ والغردقة ممتلئة عن آخرها بالسياح حتى منتصف الشهر الجاري، لافتا إلى أن هناك أفواج سياحية كبيرة ستبدأ في السفر إلى مصر بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري.

الافتتاحات الأثرية الجديدة

وأوضح «فاروق» أنه تم الحديث والشرح لزائري الجناح المصري بالمعرض عن الافتتاحات الأثرية الجديدة التي حدثت في مصر خلال الشهور الماضية، وعلى نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، فضلا عن قرب افتتاح طريق الكباش وأهميته في تحويل الأقصر إلى متحف أثري مفتوح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد أيضا على أمان المقصد السياحي المصري صحيا، وعلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا، فضلا عن تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين المصريين.

بورصة لندن الدولية للسياحة

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قد افتتحا أمس الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021، حيث تشارك مصر بجناح يبلغ مساحته 406 متر مربع بمشاركة 20 عارضا يمثلون عددا من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى جناح لشركة مصر للطيران، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لمحافظة جنوب سيناء.