أزمة ثلوج باكستان.. الجيش يتدخل والحكومة تفتح تحقيقا بعد مقتل 22 سائحا

أجبرت ثلوج باكستان فرق إنقاذ تابعة للجيش على التدخل اليوم، والعمل على فتح الطرق المؤدية إلى مدينة «سوري» التي سقط فيها آلاف السياح تحت حصار الثلوج، قتل منهم نحو 22 داخل سياراتهم في تلك المدينة الواقعة على بعد 70 كليومترًا شمال شرق العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق تقرير لوكالة أنباء فرانس برس.

مصر تعرب عن تعازيها لضحايا ثلوج باكستان

وكانت مصر أعربت عن تعازيها في سقوط ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت باكستان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب.

الجيش يجلي جميع الناجين من السيارات العالقة جراء ثلوج باكستان

وأعلن الجيش الباكستاني، إخلاء جميع الناجين من السيارات التي كانت عالقة جراء الثلوج، ولفت إلى أن هناك أكثر من 1000 مركبة مهجورة، الأمر الذي يعرقل كاسحات الجليد.

المفارقة في أحداث ثلوج باكستان أن السياح المحاصرين كانوا قد قدموا إلى مدينة سوري لرؤية مشهد الثلوج غير المعتاد في هذه المدينة، بينما ضربت البلاد أمس الأول عاصفة تسببت في اقتلاع أشجار وقطع عدد من الطرق الضيقة المؤدية إلى هذه المدينة التي تعلو سطح البحر بـ2400 متر إذ تقع على تلال.

مشهد ثلوج مدينة سوري لأول مرة في باكستان

وقال أحد المسؤولين في بلدة ناثيا غالي المجاورة لمدينة سوري، متحدثا عن أزمة ثلوج باكستان إن الأمر كان غير مسبوق، موضحًا أن سمك الثلوج تراوح بين متر إلى متر ونصف وكان ذلك خلال ساعات قليلة من العاصفة.

وأضاف المسؤول أنه لم ير قط في حياته عاصفة ثلجية بهذه الشدة، لافتا إلى أن الرياح العاتية التي هبت تسببت في اقتلاع الأشجار وانهيار الثلوج، ما تسبب في علة السكان.

مقتل 22 سائحا جراء تساقط ثلوج باكستان

وتوافد قرابة 100 ألف زائر إلى مدينة سوري، الأمر الذي تسبب في وقوع زحام مروري خانق حتى قبل وقوع العاصفة، وقتل منهم 22 بسبب البرد الشديد وكذلك نتئجة التسمم بغاز أكسيد الكربون داخل سياراتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان من بين ضحايا حادث ثلوج باكستان شرطي وزوجته وأولاده الستة، والذي نقل عنه اتصال بنجل له في إسلام آباد قبل وفاته يقول إنه وباقي أسرته سيديرون جهاز التدفئة وينامون.

يأتي هذا فيما تحاول طوابير من السيارات والناس مغادرة بلدة «كولدانا» القريبة من مدينة موري، والتي طالتها العاصفة.

ثلوج باكستان تتحول لأزمة تواجه الحكومة

وفي أول رد فعل له على تساقط أزمة الثلوج، أعرب عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني عن صدمته، مشددًا على أن تساقط الثلوج بهذه الطريقة تزامنا مع تدفق السياح جاء «مباغتا لإدارة المنطقة».

ووجهت وسائل إعلام باكستانية، انتقادات شديدة لمسؤولين محليين، خصوصًا أن مركز الأرصاد الجوية حذر مبكرا من وقوع تلك العاصفة.

مركز الأرصاد دعا السلطات المعنية إلى التأهب لسقوط الثلوج

وكان المركز دعا يوم الخميس الماضي السلطات المعنية أن تبقى في حالة تأهب، كما توقع سقوط ثلوج كثيفة، مما سيتسبب في إغلاق طرق مؤدية إلى مدينة موري، حيث حدثت الواقعة.

بدورها، وعدت السلطات بفتح تحقيق في الحادث، مشددة على أنه في حال ثبت وجود أي شكل من أشكال الإهمال سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.