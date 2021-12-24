رئيس وزراء باكستان عن تصريح بوتين: الإساءة لنبينا محمد ليست حرية تعبير

رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قالها، أمس الخميس، حول رفضه الإساءة للنبي محمد، وأنه لا يرى صلة بين حرية الإبداع والإساءة إلى الأديان.

عمران خان: علينا إيصال هذه الرسالة لزعماء العالم غير الإسلامي

وفي تغريدة نشرها اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان: أرحب بتصريح الرئيس بوتين الذي يؤكد رسالتي أن الإساءة إلى نبينا الكريم «صلى الله عليه وسلم» ليست حرية تعبير.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: يجب علينا نحن المسلمين، وخاصة الزعماء المسلمين، إيصال هذه الرسالة إلى زعماء العالم غير الإسلامي لمواجهة معاداة الإسلام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن قناعته، بأنه لا يمكن تبرير إهانة مشاعر المؤمنين، بحجة حرية الإبداع.

الرئيس الروسي: الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر

وتساءل بوتين، أثناء مؤتمر صحفي سنوي كبير عقده، أمس، ردا على سؤال، ما الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير؟ وقال: دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية، يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا، عندما تعبث بحرية شخص آخر.

وتابع متسائلا: هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك، وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا.

وذكّر الرئيس الروسي، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف في السابع من يناير قبل سنوات مقر مجلة شارلي إبدو في باريس، بعد نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، مشددا على ضرورة منع السماح بحدوث مثل هذه الحوادث المأساوية.