مذيعة تستغيث من تداول صورها على طريقة بسنت خالد: وصلوني لحالة صعبة

استغاثت آلاء عبد العزيز، مذيعة قناة «الحدث اليوم»، بعد تداول أرقامها وصورها عبر المواقع الإباحية، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لابتزازها على طريقة بسنت خالد «فتاة واقعة الغربية»، التي أنهت حياتها، بعد دخولها في حالة اكتئاب لابتزازها من خلال فبركة صور لها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آلاء: شخص مجهول وراء واقعة صوري

ونشرت آلاء عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «فجأة لقيت رقم غريب اتصل عليا كتير جدًا، الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولقيت واحد بيقول لي إنه رقمي وصوري موجودة على موقع مش كويس، وبرضه رسائل كتير جات لي على الواتس آب».

لا للخوف

وأضاف مذيعة الحدث اليوم: «كلمت المحامي بتاعي فورًا، سألته عن المشكلة دي، طلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغير رقمي وأسكت».

وشددت على أن هذه الأزمة جاءت بعد ساعاتٍ قليلة من حوارها مع فتاة تُدعى «صفاء» استغاثت من خطيبها بعد نشره صورًا لها عبر مواقع إباحية، لحين استعادته الشبكة.

وتابعت مذيعة الحدث اليوم: «أنا مش هقعد أدافع عن البنات دي، ولما تحصل لي نفس المشكلة هسكت، لأ أنا قررت أتكلم، ومش شايفة إن ده شيء مُعيب لي، أنا معملتش حاجة، أنا قاعدة في أمان الله لقيت الناس بتتصل عليا بتقولي الصور والأرقام».

مذيعة الحدث اليوم: هجيب حقي

وأكدت آلاء عبد العزيز، أنها لن تتراجع أمام هذا الابتزاز، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، قائلة: «لديَّ ثقة كاملة في القضاء المصري أن حقي هيجي لي أنا وكل البنات اللي اتعرضوا لنفس الأزمة، خصوصًا إن فيه بنات نفوسها ضعيفة وبيجيلهم اكتئاب وبيتخلصوا من حياتهم».