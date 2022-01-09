المشدد 7 سنوات لمكانيكي حاول سرقة «موبايل» فتاة بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المتعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته الشروع بالسرقة بمنطقة السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع، وأمانة السر عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.

المتهم حاول سرقة «موبايل»

أكدت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 7481 لسنة 2021 جنايات السلام ثان، أن المتهم «محمد. و» 26 عامًا، ميكانيكي، شرع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها الطفلة «س. ط» بطريق الإكراه الواقع عليها بأن لي ذراعها وغل يده إلى عنقها محدثاً إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها والاستيلاء على هاتفها المحمول، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لأسباب لا دخل لإرادته بها، وهي تتبع المجنى عليها له بالصياح وضبطه متلبساً بالجريمة حال ارتكابه لها.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه أثناء مروره الأمني أبصر تجمعا من الأهالي ممسكين بالمتهم وبالفحص، قررت المجنى عليها قيام المتهم بسرقة هاتفها كرها عنها حال سيرها، وحاول الفرار، فتتبعته بالصياح فتمكن الأهالي من ضبطه وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها، وأخرج الهاتف المحمول من طيات ملابسه.

وأثبت التقرير الطبي للمجنى عليها من مستشفى السلام التخصصي، أنه بتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود سحجات بأعلى الصدر وكدمات متفرقة، وأنها احتاجت علاجا لأقل من 21 يوما.