السجن المشدد للمتهم بإشعال النيران في محال التوفيقية 

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية شخصا بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بإشعال النيران في منطقة التوفيقية بوسط البلد.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالمالك وعادل أحمد حراجي وأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا.

حريق في محال التوفيقية

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا من قسم شرطة الأزبكية، يفيد باندلاع حريق في عدد كبير من الأكشاك والمحال التجارية بمنطقة التوفيقية وعقارين آخرين بشارع البورصة وامتداده إلى مركز مول البنك التجاري، وأحد المباني جواره، تحت الإنشاء، وبعض المحال التجارية الأخرى.

وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي؛ للمعاينة والوقوف على سبب الحريق وكيفية حدوثه وبدايته والخسائر الناجمة عنه.

سؤال الشهود

وأجرت النيابة العامة تحرياتها وسؤال تسعة عشر شاهدا من ملاك المحال التجارية المحترقة، وقدروا قيمة الخسائر اللاحقة بمحالهم واتَّهم بعضهم الجاني بتسببه عمدا في الحريق.

وشهد اثنان آخران تواجدا بمسرح الحادث وقت وقوعه باندلاع الحريق أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده إلى المركز التجاري وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عم المتهم ونجل عمه في شاهدتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بوضع النار في المحال المملوكة لهما ولذويهما بمركز مول البنك التجاري لخلاف مالي بينه وبينهم.

التحريات

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أقر في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة لعمه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما انتقامًا منهما وإضرارًا بأموالهما، مستخدمًا لذلك وقودًا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية توك توك نظير مبلغ مالي بالتحايل عليه وإيهامه بتعطيل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط مقطع مصور يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزًا كيسًا يحوي الوقود المستخدم في جريمته، وبمواجهة المتهم به أقر بصحة ظهوره فيه.