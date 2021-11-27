وائل الإبراشي: أنا بخير وصحتي تمام.. وراجع قريب

قال الإعلامي وائل الابراشي إنه بصحة جيدة، بعدما تداولت أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقال الإبراشي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا تمام وصحتي كويسة، وراجع للشاشة قريب».

وائل الإبراشي: بتلقى علاج طبيعي للعودة إلى الشاشة

أكد الإبراشي أنه يتلقى بعض العلاج الطبيعي الذي يؤهله للعودة، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع أصدقائه وزملائه بشكل مستمر.

وعانى الإعلامي وائل الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بفيروس كورونا، أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة حتى تعافى من الإصابة بالفيروس، لكنه يحتاج لبعض الوقت، وفقًا للمصادر الطبية، حتى تعود الرئة لعملها بصورة طبيعية.

تطورات الحالة الصحية لـ الإبراشي

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مضاعفات التعافي من فيروس كورونا، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: من مضاعفات التعافي من فيروس كورونا تليف الرئة والنهجان والألم في العضلات والرغبة في العزلة والشعور بالتعب والإرهاق.

مضاعفات التعافي من فيروس كوروناوتابع المصدر أن هذه الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وتستمر لمدة 3 أشهر فقط، وهذه المدة تختلف أيضًا من شخص إلى آخر ويجب الاستمرار في استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة لإمكانية إعطاء الأدوية المناسبة لها.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية اللازمة، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة.