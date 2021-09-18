تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي: مستمر في جلسات الأكسجين

قالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي إن حالته الصحية كما هي، وإنه وفقًا للأطباء مستمر في الحصول على جلسات التنفس الصناعي، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنها جلسات عادية وليست على أجهزة للتنفس الصناعي.

ويعاني الإعلامي وائل الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بفيروس كورونا، أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة حتى تعافى من الإصابة بالفيروس، لكنه يحتاج لبعض الوقت، وفقًا للمصادر الطبية، حتى تعود الرئة لعملها بصورة طبيعية.

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد موعد محدد للتعافي من أثر الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن الإعلامي وائل الإبراشي بصحة جيدة، متمنين أن يكتمل شفاؤه في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مضاعفات التعافي من فيروس كورونا، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: من مضاعفات التعافي من فيروس كورونا تليف الرئة والنهجان والألم في العضلات والرغبة في العزلة والشعور بالتعب والإرهاق.

مضاعفات التعافي من فيروس كورونا

وتابع المصدر أن هذه الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، وتستمر لمدة 3 أشهر فقط، وهذه المدة تختلف أيضًا من شخص إلى آخر ويجب الاستمرار في استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة لإمكانية إعطاء الأدوية المناسبة لها.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية اللازمة، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة.