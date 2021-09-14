أخر أخبار الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. تحسن ملحوظ ويجهز للعودة

ما زالت آخر أخبار الحالة الصحية لـ وائل الابراشي تتصدر عناوين التريندات في مصر، ويرصد «الوطن» آخر أخبار الحالة الصحية لوائل الابراشي، فما زال وائل الإبراشي تحت الرعاية، وتحسنت حالته بشكل كبير عن الأشهر الماضية، لكنه لم يتعاف بشكل نهائي، كما قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

ويخضع وائل الإبراشي في الوقت الحالي لجلسات علاج طبيعي بالإضافة إلى متابعة حالة وأنسجة الرئة، وأصبح قادرا على الحديث والحركة، بعدما كان يتحدث بصعوبة في الفترة الماضية في الشهور الأولى من المرض.

الموعد شبه النهائي لعودة وائل الإبراشي

وعن موعد عودته لبرنامجه «التاسعة» المذاع على شاشة التليفزيون المصري، الذي زادت مدة غيابه عنه لمدة أكثر من 10 أشهر، فمن المقرر أن يعود الإبراشي على حسب ما قالت مصادر من داخل التليفزيون المصري لـ«الوطن»، إنه يخطط للعودة في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأنه يتم التجهيز لأكثر من حلقة، لكى يعود بقوة مثلما تعود جمهوره عليه.

مواعيد لعودة وائل الإبراشي من قبل

وأضافت المصادر أن شهر أكتوبر ليس الموعد الأول لعودة وائل الإبراشي، لكن تم تحديد أكثر من موعد لعودته، كان أولها شهر إبريل الماضي، وقامت إدارة القناة بتعليق لافتات تنويهية لعودته في الشوارع، وبعدها أجلوا أيضا العودة لشهر يوليو، وبعدها موعد نهائي هو شهر أكتوبر، ومن الممكن أن يؤجل على حسب تقارير الأطباء وقتها، خاصة أن الفريق المعالج لا يريد أن يجعل الإبراشي يعود مرة أخرى للعمل، دون أن يكون اكتمل تعافيه.

ويقدم برنامج التاسعة في الوقت الحالي لحين عودة وائل الإبراشي، الإعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني، والإعلامية شافكي المنيري، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى الإعلامي الشاب حسام الدين الحسين.