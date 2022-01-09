حزب الشعب الجمهوري بالجيزة: منتدى شباب العالم محفل دولي يعكس قوة مصر

أكد المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو محفل دولي يعبر فيه الشباب عن آرائهم ومواهبهم.

منصة دولية لمناقشة القضايا

وأضاف حبيب في بيان صحفي أن المنتدي أصبح منصة دولية لما يطرح من قضايا ملحة ومهمة للشباب ويتواصلون من خلاله مع كبار صانعي القرار حول العالم وإرسال رسالة سلام وازدهار إلى العالم خصوصا مع انتشار وباء كورونا.

منتدى شباب العالم 2022

وتابع حبيب، أن تنظيم مصر لهذا الحدث الدولي خلال جائحة كورونا يؤكد على قدرة مصر وقوتها في العالم في تنظيم الفعاليات الدولية.

وأضاف حبيب أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية للحوار في فبراير الماضي، يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للحكومة المصرية ويؤكد ثقة المنظمات الدولية في الخطوات الجادة التي تتبناها مصر نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات القومية، التي من بينها مشروع القرن حياة كريمة.