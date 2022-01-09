عضو بـ«التنسيقية»: خرجنا من ورش عمل منتدى شباب العالم بأفكار مختلفة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن أعضاء التنسيقية يشاركون في 10 ورش عمل بمنتدى شباب العالم، وحضروا لهذه الورش في القاهرة قبل أسبوعين من الآن؛ لتقديم مقترحات وتوصيات مفيدة للمساهمة في وضع حلول للقضايا.

ورشة حياة كريمة في منتدى شباب العالم

أضاف فتحي، خلال بيان له، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا أمس في ورشة حياة كريمة، وأبرمت التنسيقية بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لإيفاد المصريين بالخارج بكل تفاصيل المبادرة الإنسانية التي تنفذ على أرض مصر، واطلاعهم على جميع الأمور حتى لا يتم استقطابهم في اتجاهات أخرى ضد الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ورش العمل ناقشت تشكيل صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، وهذا الأمر يحتاج إلى تشريع، وأن هدف ورش العمل التحضيرية الخروج بتوصيات معينة وأفكار شبابنا المصريين مبهرة.

وأكد أن التوصيات التي يخرج بها الشباب من المنتدى، تؤخذ في عين الاعتبار لتحقيقها، واليوم استطعنا معرفة تقدم الدول في مجال ريادة الأعمال من خلال الورش.

وأضاف أن الدولة المصرية، تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة بالداخل، متابعا: «تشرفنا خلال ورش العمل بشباب وأفكار مختلفة من كثير من الدول، ونتبادل مع الشباب الرؤى والكثير من الأمور، لا سيما في ملف ريادة الأعمال؛ للمساهمة في التغلب على المخاطر التي تواجههم في هذا الملف».

وتابع «فتحي»، أن التنسيقية أوصت بتشكيل هيئة للشباب الأفريقي لنقل تجربة نجاح مشروع حياة كريمة لهم، وتنفيذها في دول أفريقيا من خلال الجهات المعنية، مشددًا على أن تبادل الخبرات من أهم أهداف المنتدى حتى يستفيد كل المشاركين.

واستطرد: «يجب تفعيل دور الوزارات المعنية بشأن ملف ريادة الأعمال لمساعدة الشباب، والخروج بتوصيات عديدة من ورش العمل التي تتم داخل منتدى شباب العالم؛ لتنفيذها على أرض الواقع بالدولة»، مشيرا إلى أن الشباب الذي نظم النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، متطوعون تماما لخدمة الدولة المصرية وتشريفها أمام العالم أجمع، ويجب شكر كل الشباب القائمين على إنجاح منتدى شباب العالم على مدار السنوات والنسخ الماضية».

الإجراءات الاحترازية في منتدى شباب العالم

وأشار إلى أن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى مدينة شرم الشيخ، ما يساعد على استقبال السياح من كل أنحاء العالم، متابعا: «مصر بلد آمنة ومستقرة، والوزارات التي تعمل في ملف العلاقات الخارجية بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، تنتج فيديوهات مهمة جدا عن السياحة المصرية، وجهود الدولة لإنجاح هذا الملف بقوة».