إصابة مذيعة Cbc بفيروس كورونا: زعلانة إني مش هحضر منتدى شباب العالم
اكتشفت إصابتها في المطار
كتب:
أحمد حسين صوان
06:55 م | الأحد 09 يناير 2022
سمر نعيم
كشفت المذيعة سمر نعيم، مُقدمة برنامج «It's Show time» عبر قناة CBC، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبينت إيجابية المسحة التي أجرتها، خلال وجودها في مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.
وكتبت سمر نعيم، مذيعة سي بي سي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إيجابي كورونا.. على قد ما زعلت علشان كان نفسي أحضر وأشارك في منتدى شباب العالم، على قد ما أنا فخورة ببلدي جدًا وبالتنظيم والإجراءات الاحترازية اللي معمولة علشان المحافظة على صحة الناس».
وتابعت مذيعة سي بي سي: «شكرا لكل واحد بيشارك في العظمة دي وأكيد المنتدى في نسخته الرابعة هيكسر الدنيا زي ما اتعودنا».