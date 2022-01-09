استشاري مناعة: منتدى شباب العالم مهتم بالجيل الجديد.. وكورونا علمتنا كتير

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يهتم بشباب الجيل القادم، والذي اطلق عليه في المنتدى لفظا مجازيا باسم «شباب الجيل Z»، وهم من مواليد 1996 حتى مواليد 2010 وهم أشخاص باتت وسائل التواصل الاجتماعي باختلافها جزءً لا يتجزأ من شغلهم الشاغل واهتمامهم اليومي.

عبدالوهاب: خدنا حظرنا لمواجهة الجائحة وبدأنا نتفاعل مع الموقف

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما يمر به العالم حاليا هي فترة ما بعد الجائحة، إذ إن أغلب المواطنين حول العالم قد تأقلموا على وجود الفيروس ودائما ما يحرصوا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم تفشي الفيروس، «خدنا حظرنا أكتر وبدأنا نتفاعل مع الموقف، وكورونا علمتنا حاجات كتير».

عبدالوهاب: الاستعانة بالكثير من الشباب للتعرف على المزيد من الخبرات

وأوضحت أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا اضطرت الكثير من الدول على إجبار الموظفين بالعمل من المنزل، وأغلبهم لم يؤثر عملهم من المنزل على خطة سير العمل، ما قلل الزحام وساعد في عدم انتشار الفيروس، «في منتدى شباب العالم تم الاستعانة بالكثير من الشباب للتعرف على المزيد من الخبرات والتجارب المختلفة».

وفندت: «بالنسبة للقاح فيروس كورونا فمازال هناك الكثير من الأشخاص ممن يحاربوا فكرة اللقاح حتى الآن، كما يوجد الكثير من الأشخاص ممن لم يتلقوا اللقاح بعد، حتى جاءت نسب الوفيات جراء الإصابة بالفيروس من بين هؤلاء الأشخاص بنسب عالية حال قورنوا بمن تلقى اللقاح من قبل».