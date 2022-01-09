الإعلاميون يودعون وائل الإبراشي: كان أستاذا متميزا

نعى عدد من الإعلاميين زميلهم الراحل وائل الإبراشي الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع وباء كورونا امتد لأكثر من عام، حيث كشفت الإعلامية إيمان الحصري عن المكالمة الأخيرة التي جمعتها بالراحل وائل الإبراشي، وكتبت عبر موقع «فيسبوك»: «كنت لسه بكلمه من أيام وقالي إنه بقى كويس جدا وخرج للبيت وإنه اتبسط أوي واعتبرها بشرة خير لما شافني على الشاشة تاني وإنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله، صدمة كبيرة.. سبحان الله، الله يرحمك يا رب».

نعي عمرو أديب لوائل الإبراشي

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومن بينهم عمرو أديب الذي كتب على تويتر: «هزني خبر وفاة وائل الإبراشي، دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم أتوقع أبدا أن ينتهي فجأة كده، كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة، محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا أصابني بحالة ذهول كامل، الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب».

هالة سرحان تودع الإبراشي

كما كتبت هالة سرحان على تويتر: «خبر مفجع يا لوعة قلبي خطف الوباء اللعين زهرة شباب الإعلاميين الأستاذ الصحفي المرموق وائل الإبراشي رفيق وصديق وزميل رحلة عمر حافلة بالنجاح والكفاح والذكريات الجميلة، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

ورامي رضوان كتب أيضا: «لا إله إلا الله البقاء والدوام لله وداعا الزميل العزيز والصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي تغمده الله بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته، ربنا يصبرهم».

وكتب عمرو الليثي: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى أخي الحبيب وصديق العمر وائل الإبراشي.. أسال الله أن يتغمده في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«المتحدة» تنعى الإبراشي

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، والذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل.