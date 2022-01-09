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محمود مسلم

سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية «كابول»

كتب:

وكالات
09:40 م | الأحد 09 يناير 2022
عناصر من حركة طالبان الأفغانية

عناصر من حركة طالبان الأفغانية

أفادت وسائل إعلام أفغانية، منذ قليل، بوقوع عدة انفجارات، وسماع دوي طلقات نارية في غرب العاصمة «كابول»، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتتكرر مثل تلك الأحداث في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد، والعودة إلى الحكم بعد نحو 20 عاما من القتال في الجبال.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الكثير من هذه الهجمات.

ونوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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