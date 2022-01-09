سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية «كابول»

أفادت وسائل إعلام أفغانية، منذ قليل، بوقوع عدة انفجارات، وسماع دوي طلقات نارية في غرب العاصمة «كابول»، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتتكرر مثل تلك الأحداث في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على البلاد، والعودة إلى الحكم بعد نحو 20 عاما من القتال في الجبال.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن الكثير من هذه الهجمات.

ونوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.