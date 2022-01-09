خبير: تشطيب الوحدات السكنية علم.. وتحديد النفقات يوفر الوقت

قال المهندس محمد عمر، خبير العقارات والتصميمات، اليوم، إن وجود مهندس ديكور للعمل على أي مكان للسكن أمر ضروري، فهو المتخصص في إضفاء اللمسات الجمالية، وذلك أفضل من اللجوء للصنايعية الذين ليس لديهم الخبرة الكافية.

تحديد المستوى المطلوب من التشطيبات يوفر الوقت والمال

وأضاف «عمر»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه يجب وضع مستوى مادي معين للأموال التي يتم إنفاقها على التشطيب ونوعه؛ سواء كان تشطيب الوحدات السكنية حديث أو كلاسيك، ما يوفر النفقات والوقت اللازم للانتهاء من عملية التشطيبات.

التشطيب علم يحتاج لدراسة

كما أشار إلى أن التشطيبات والديكورات، دراسة وعلم، بجانب الذوق الخاص للمهندس والتناسق، لافتا إلى ضرورة أن يكون للعميل ذوق خاص حتى يستطيع التعامل مع الشكل وتقدير العمل والجهد المبذول.

الاستفادة من مساحة الوحدات

ولفت خبير العقارات والتصميمات، إلى أنَّ نوعية الأثاث وألوانه، تؤثر على مساحة المنطقة أو الشقة، فلا يجب أن يكون هناك شقة صغيرة، ونستخدم بها ألوان غامقة؛ لأنه يؤثر على شكل مساحة الغرفة؛ لذلك يجب استخدام ألوان فاتحة.

وأوضح «عمر»، أنَّه في الوقت الحالي، أصبح هناك تمويلات للتشطيب من خلال تقسيط المبلغ عن طريق شركات خاصة بذلك، كما أنه خلال العمل الحر يتم تسديد القيمة على دفعات.

وأشار إلى أنَّ عام 2022، يحتوي على الكثير من الألوان الزاهية والطبيعية في التشطيبات؛ مثل درجات الأخضر والبيج، وكذلك استخدام المواد الطبيعية، مثل الرخام وقطع الخشب بأنواعه في الديكورات.